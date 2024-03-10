2024 Tokat teravih namazı vakitleri: Diyanet'e göre Tokat'ta teravih namazı saat kaçta kılınacak?
Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan özel bir nafile namazdır. Bu namaz, Hz. Muhammed (s.a.v) uygulamasını takiben, akşam namazından sonra kılınır. Ramazan ayının gelişiyle beraber teravih namazının ne zaman, saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başlandı. Diyanet, resmi sitesi üzerinden 2024 teravih saatlerini duyurdu. İşte, Tokat için teravih namazı saatleri...
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Teravih namazı, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan namazın özel bir türüdür. Ramazan ayında her gece kılınan bu namaz özellikle akşam namazından sonra kılınır. Teravih, Arapça bir kelime olan "revaha" kelimesinden türetilmiştir, bu da "istirahat etmek" veya "mola vermek" anlamına gelir. Ramazan ayının gelişiyle beraber Tokat'ta teravih saatleri merak konusu haline geldi. İşte, detaylar...
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TOKAT TERAVİH NAMAZI SAATLERİ
11 Mart Pazartesi:20:01
12 Mart Salı:20:02
13 Mart Çarşamba:20:03
14 Mart Perşembe:20:04
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15 Mart Cuma:20:06
16 Mart Cumartesi:20:07
17 Mart Pazar:20:08
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İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Tokat'ta ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü yatsı namazının hemen ardından kılınacak. 10 Mart Pazar gecesi yatsı namazı ve teravihin ardından gece ilk sahura kalkılacak.
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TERAVİH NAMAZININ FARZI NEDİR?
Teravih namazı farz değildir, nafile bir ibadettir. Yani, İslam'da kesinlikle yapılması gereken farz ibadetler arasında yer almaz. Ancak, teravih namazı kılmak sevap kazandıran bir nafile ibadettir ve Müslümanlar için Ramazan ayının özel bir ibadeti olarak kabul edilir. Teravih namazı, akşam namazından sonra kılınır ve Ramazan ayının manevi atmosferini artırmak, Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumak ve anlamak, topluluk içinde birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kılınır.