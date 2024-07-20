Temmuz SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri sorgulama ekranı
Çocuk bakımını desteklemek amacıyla verilen SED ödemelerinden binlerce aile yararlanıyor. Temmuz ayının sonuna doğru gelirken, ödemelerin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, SED Temmuz ödemeleri hesaba yattı mı? İşte, SED ödemeleri sorgulama ekranı...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri araştırılıyor. Destekten yararlanan binlerce vatandaş Temmuz ayı için ödemelerin yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte, 2024 Temmuz SED ödemeleri sorgulama ekranı...
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2024 TEMMUZ SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED ödemelerinin 20 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” dedi.
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Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.
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