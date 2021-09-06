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Haberler İş-Yaşam

2024'te işsizlik hedefi yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor

Türkiye'de istihdamın, yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor. İşsizlik oranının, iş gücüne katılımdaki artışa rağmen kademeli gerileyerek 2024'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanları başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik farkındalık geliştirilecek. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen "İş Kulübü Programları" yaygınlaştırılacak

06.09.2021 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
2024'te işsizlik hedefi yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor
AA

2022-2024 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik kapsamlı politika tedbirleri hayata geçirildi.

Gelecek dönemde devam eden toparlanmayla, yapısal reformlar ve nitelikli bir büyüme kompozisyonuyla iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında artış bekleniyor.

Program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor.

İş gücüne katılımdaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli gerileyerek program dönemi sonunda yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Buna göre, istihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşviklerin sade ve etkin yapıya kavuşturulması, makroekonomik hedefler ve bütçe ile uyumu sağlanacak.

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanları başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik farkındalık geliştirilerek, bu alanların bölgesel ve sektörel dönüşümünde; mevcut istihdam durumu, yeni istihdam olanakları ve becerilere yönelik çalışmalar yapılacak.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek için yenilikçi eğitim sektör iş birlikleri artırılarak mesleki eğitim programları aynı zamanda dijital ekonominin değişen gereklerine cevap verecek şekilde uyumlaştırılacak.

Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalfa ve usta talebini karşılamak üzere mesleki eğitim merkezleri güçlendirilecek.

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılacak, bu amaçla aktif iş gücü programları etkin kullanılacak.​​​​​​​

Girişimcilik eğitimlerinin aktif iş gücü programları içindeki payı artırılacak, girişimcilere yönelik danışmanlık hizmetleri dijital imkanlardan da faydalanılarak geliştirilecek.

Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek.

Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen 'İş Kulübü Programları' yaygınlaştırılacak.​​​​​​​

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