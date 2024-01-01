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        Haberler Ekonomi Otomobil 2024'te filoyu yüzde 50 büyütecek - Otomobil Haberleri

        2024'te filoyu yüzde 50 büyütecek

        Araç kiralama şirketi Rent Go, 2024'te ofis sayısını yüzde 25, araç sayısını ise yüzde 50 artırmayı hedeflediğini duyurdu. Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, "Yeni yılda ofis yatırımlarımıza hız vereceğiz. Sene sonunda 80 hizmet noktasına ulaşmayı planlıyoruz. Fiziksel yatırımlarımızın yanında dijital süreçlerimizi de çağın teknolojileri ve müşterilerimizin beklentileri çerçevesinde geliştirmeye devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:19
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        2024'te filoyu yüzde 50 büyütecek
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        Araç kiralama şirketi Rent Go, 16 yeni hizmet noktasıyla geride bıraktığı 2023'ün ardından, 2024 için de büyüme hedefi açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te ofis sayısının yüzde 25, araç sayısının ise yüzde 50 artırılması hedefleniyor.

        Şirketin performansını değerlendiren Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, kuruldukları 2013'ten bu yana hızlı bir büyümeyle sektörün en büyük 5 şirketi arasında yer aldıklarını belirtti.

        Araç kiralama sektörünün en genç otomobil filosuna sahip şirketi olmaya devam ettiklerini ve bu sıfatı her zaman taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayan Öztürk, "2023 yılında finansal olarak araç başı ortalama gelirlerimizi hedefimizin üzerine çıkartmayı başardık. Bir yaşın altındaki sıfıra yakın araçlarımızı sürekli yenilerken, filomuzu da büyütmeye devam ediyoruz. 2024 yılında filomuzda yüzde 50'lik bir büyüme hedefliyoruz" dedi.

        2023 yılını 64 ofisle tamamladıklarını kaydeden Öztürk, "Yeni yılda ofis yatırımlarımıza hız vereceğiz. Sene sonunda 80 hizmet noktasına ulaşmayı planlıyoruz. Fiziksel yatırımlarımızın yanında dijital süreçlerimizi de çağın teknolojileri ve müşterilerimizin beklentileri çerçevesinde geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Tunalar Şirketler Topluluğu'nun araç kiralama markası olarak faaliyet gösteren Rent Go, günlük kiralama hizmetinin yanı sıra Rent Go Filo markasıyla kurumsal şirketlere uzun dönem kiralama hizmeti de sunuyor.

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