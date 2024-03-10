2024 Şırnak teravih namazı vakitleri: Diyanet'e göre Şırnak'ta teravih namazı saat kaçta kılınacak?

TERAVİH NAMAZININ FARZI NEDİR?

Teravih namazı farz değildir, nafile bir ibadettir. Yani, İslam'da kesinlikle yapılması gereken farz ibadetler arasında yer almaz. Ancak, teravih namazı kılmak sevap kazandıran bir nafile ibadettir ve Müslümanlar için Ramazan ayının özel bir ibadeti olarak kabul edilir. Teravih namazı, akşam namazından sonra kılınır ve Ramazan ayının manevi atmosferini artırmak, Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumak ve anlamak, topluluk içinde birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kılınır.