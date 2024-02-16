Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımında gözler, ÖSYM tarafından paylaşılacak başvuru kılavuzuna çevrildi. Yayımlanan kılavuz ile Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş-kontenjan dağılımı gibi bilgiler netlik kazanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihlerini ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı, şartları ve başvuru tarihleri için ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz bekleniyor. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı branş dağılımı nasıl olacak?" İşte 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı branş-kontenjan dağılımına ilişkin tüm detaylar...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN YENİ PERSONEL ALACAK
Geçtiğimiz günlerde İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Konuya dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, KILAVUZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Şubat'ta düzenlenen kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, yeni istihdam edilecek 35 bin sağlık personeli için alım sürecinin başladığını açıkladı.
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Koca, “Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz" diye konuştu.
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BAKAN KOCA'DAN 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.
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2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
35 bin sağlık personeli alımında 15 bini hemşire kadrosuna yapılacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.