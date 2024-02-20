Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri atama bekleyen sağlıkçılar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve kontenjan-branş dağılımı gibi bilgilerin netlik kazanması bekleniyor. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte detaylar...