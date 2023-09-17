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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları

        2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının dün itibariyle sona erdi. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son olarak Almanya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0'lık skorla geçti. İşte, son 16 turuna yükselen millilerimizin puan tablosundaki durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 18:15 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:15
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 2. maçında bu kez Bulgaristan ile kozlarını paylaştı ve grubundaki 2. galibiyetini de elde etti.. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...

        • 2

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

        • 3

          2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

          1- Türkiye / 6 Puan (2 maç)

          2- Japonya / 8 Puan (2 maç)

          3- Brezilya / 3 Puan (1 maç)

          4- Belçika / 3 Puan (2 maç)

          5- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

          6- Bulgaristan / 0 Puan (2 maç)

          7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

          8- Peru / 0 Puan (1 maç)

        • 4

          A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:

          19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

          20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

          22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 6

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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