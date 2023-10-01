2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Efeleri puan durumu ve maç sonuçları
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda yoluna devam ediyor. Gün itibariyle Slovenya karşısında 2. maçına çıkan Filenin Efeleri'nin puan durumu merak konusu olmuş durumda. İşte, milli takımımızın maç sonuçları, fikstürü ve puan durumu...
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2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak isteyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 skoruyla geçmişti. Bugün grubundaki ikinci maçına çıkan Filenin Efeleri, Slovenya'ya ise 3-0 mağup oldu. İşte, söz konusu maçların ardından oluşan puan durumu ve kalan maçların programı...
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FİLENİN EFELERİ MAÇ SONUÇLARI
30 Eylül: Sırbistan 1-3 Türkiye
1 Ekim: Slovenya 3-0 Türkiye
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FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ
3 Ekim: ABD - Türkiye (10:00)
4 Ekim: Japonya - Türkiye (13:25)
6 Ekim: Japonya - Türkiye (04:00)
7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)
8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)
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FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU
1- Slovenya - 6 Puan (2 Maç)
2- ABD - 3 Puan (1 Maç)
3- Sırbistan - 3 Puan (2 Maç)
4- TÜRKİYE - 3 Puan (2 Maç)
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5- Japonya - 2 Puan (1 Maç)
6- Finlandiya - 1 Puan (1 Maç)
7- Tunus - 0 Puan (2 Maç)
8- Mısır - 0 Puan (1 Maç)