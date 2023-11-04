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        Haberler Gündem 2024 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?

        2024 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?

        Memur adaylarının katılım sağladığı KPSS, üniversiteye yerleştirme için yapılan YKS, akademik kariyer hedeflerini yükseltmek isteyen adayların başvurduğu ALES sınavlarının ne zaman yapılacağı 2024 ÖSYM sınav takvimi ile sorgulanıyor. Peki 2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak ve tarih verildi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 22:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:14
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        • 1

          Her sene milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavları organize eden ÖSYM'nin 2024 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında araştırmalar sıklıkla aranmaya başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlayacağı 2024 sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, ALES ve diğer sınavların tarihleri de belli olacak. İşte, ÖSYM 2024 sınav takvimi hakkında detaylar.

        • 2

          2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          2024 ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav takvimini genellikle Kasım veya Aralık ayında yayımlıyor.

        • 3

          KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS gibi sınavların başvuru tarihlerinin açıklanan ÖSYM 2024 takvimi ile netlik kazanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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