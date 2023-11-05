Her sene milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavları organize eden ÖSYM'nin 2024 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında araştırmalar sıklıkla aranmaya başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlayacağı 2024 sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, ALES ve diğer sınavların tarihleri de belli olacak. İşte, ÖSYM 2024 sınav takvimi hakkında detaylar.