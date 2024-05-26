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        Haberler Bilgi Gündem 2024 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı, karneler hangi gün verilecek?

        Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı?

        Yaz tatili için geri sayıma geçen ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, okulların kapanacağı tarihi mercek altına aldı. Son ders zili ile karnelerine kavuşacak milyonlarca öğrenci için, okulların kapanmasıyla yaz tatili süreci başlayacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 2024 eğitim ve öğretim takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 19:46 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:46
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        • 1

          Okullar kapanacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanıp yaz tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, "2024 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı, karneler hangi gün verilecek?" İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül’de çaldı. Öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yaparken Ocak-Şubat ayları arasında ise Sömestr tatili tamamlandı.

        • 3

          İkinci dönemde ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yoğun ve yorucu geçen öğrenciler için eğitim öğretim yılı faaliyetleri 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Haziran’ın ikinci haftasının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alacak.

        • 4

          2023-2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.

        • 5

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        • 6

          MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

          Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

          İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

          15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

          İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

          2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

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