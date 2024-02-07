2024 ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavında kaç soru sorulacak?
107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Belirtilen tarihte sınava katılım sağlayacak öğrenciler, ÖGG sınavı tarihini gündemine aldı. Sınava sayılı günler kala sınav yerleri giriş belgesi ÖGNET üzerinden erişime sunuldu. İşte ÖGG sınavı ne zaman sorusunun yanıtı...
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Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren adaylar, ÖGG sınav tarihi ve sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, "2024 ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavında kaç soru sorulacak, sınav giriş belgesi nereden alınır?" İşte ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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ÖZEL GÜVELİK (ÖGG) SINAVI NE ZAMAN?
ÖGG yazılı sınavları 24 Şubat tarihinde yapılacak. 25 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında ise uygulamalı atış sınavı yapılacak ve puanlar ÖGNET sistemine girilecek.
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ÖGG SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav soru ve cevapları da 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.
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ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!