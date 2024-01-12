Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunu gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamları belli olurken. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 15 toplu sözleşme zammı eklenecek. Peki, "2024 Ocak zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?" İşte zamlı memur maaşı ödeme tarihleri...