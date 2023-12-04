Emekli zammında oran netleşiyor! 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli dikkatini 6 aylık enflasyon oranlarına çevirdi. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen SSK ve Bağ-kur emekli maaş zammı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte en düşük emekli zammı hesaplama tablosu...
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Emekli maaşı zammına ilişkin vatandaşların son dakika aramaları devam ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29.41 olarak açıklanırken, emekli zammında gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: “2024 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşı ne zaman netleşecek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:
Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
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EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM
2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre netlik kazanacak. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek. Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 4 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise yaklaşık iki ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.
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2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söyledi. Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Buna göre; en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği öngörülüyor.
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En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
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En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde haberimizin içeriği güncellenecektir.
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