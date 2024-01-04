2024 öğretmen maaşları: Ocak öğretmen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ve 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları da büyük oranda belli oldu. İşte 2024 Ocak öğretmen maaş zammı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşları...
- 1
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları belli oldu. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı 6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/4 derecesine sahip öğretmen maaşı 26 bin 837 TL olmuştu. Peki, "2024 Ocak öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 öğretmen maaşları...
- 2
2024 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
1/4 derecesinde görev yapan öğretmene %50 zam yapılması durumunda maaşı 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya yükselecek.
1/4 derecesinde görev yapan uzman öğretmen maaşı ise 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya yükselecek.
- 3
-
- 4
Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaş ödemeleri her ayın 15’inde hesaplara aktarılıyor. Zam oranlarının belli olmasıyla beraber memurlar ile öğretmenlerde Ocak ayının 15’inde zamlı maaşlarını alabilecek.
- 5
Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.
- 6
MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
-