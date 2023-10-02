Memur maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklama, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, doktor maaşları...