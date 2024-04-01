Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. MSÜ tercih kılavuzu için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "2024 MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?" İşte 2024 MSÜ tercih tarihleri...