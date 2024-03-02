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        Haberler Gündem 2024 MSÜ ne zaman, saat kaçta? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı (MSÜ) yarın mı?

        2024 MSÜ ne zaman, saat kaçta? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı tarihi belli oldu!

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Şimdi öğrenciler 2024 MSÜ sınavı için geri sayım yapıyor. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınavı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.03.2024 - 21:01 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:01
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        • 1

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için öğrenciler aylar öncesinden hazırlanmaya başladı. Uzun süren hazırlık sürecinin ardından 30 Ocak 2024'te başvuru süreci sona erdi. Şimdi öğrenciler sınavın yapılacağı günü bekliyor. İşte detaylar...

        • 2

          2024 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTSİ SINAVI (MSÜ) NE ZAMAN YAPILACAK?

          MSÜ sınav başvuruları 30 Ocak'ta tamamlanmış ve sistem kapanmıştı. ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav yarın (3 Mart Pazar günü yapılacak. Sonuçlar ise 28 Mart'ta açıklanacak.

        • 3

          ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI!

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, sınavla ilgili açıklamasında, 81 il, 108 sınav merkezinde düzenleyecekleri MSÜ'ye 736 bin 894 adayın başvurduğunu duyurdu.

        • 4

          Aynı zamanda Başkan Ersoy şunları ekledi:

          "Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek."

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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