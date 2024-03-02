2024 MSÜ ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı tarihi belli oldu!

Aynı zamanda Başkan Ersoy şunları ekledi:

"Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek."