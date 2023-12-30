Milli Piyango 2024 için geri sayım başladı. Şimdi bilet alarak şansını deneyen vatandaşların gözleri büyük ikramiyeye döndü. Bu yıl dağıtılacak ikramiye tutarı 2 milyar 335 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Peki, 2024 Milli Piyango tam bilete ne kadar ödül veriyor? Büyük ödül kaç milyon TL? İşte, detaylar...