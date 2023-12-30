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        Haberler Yaşam 2024 Milli Piyango tam bilete ne kadar ödül veriyor? Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon?

        2024 Milli Piyango tam bilete ne kadar ödül veriyor?

        Her sene gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu sene de yapılıyor. 31 Aralık Pazar günü yapılacak çekiliş için bilet fiyatları da belirlendi. Bu yıl tam bilet 400 TL, yarım bilet 200 TL, çeyrek bilet ise 100 TL'den satıldı. Peki, 2024 Milli Piyango tam bilete ne kadar ödül veriyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 00:41 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:41
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        • 1

          Milli Piyango 2024 için geri sayım başladı. Şimdi bilet alarak şansını deneyen vatandaşların gözleri büyük ikramiyeye döndü. Bu yıl dağıtılacak ikramiye tutarı 2 milyar 335 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Peki, 2024 Milli Piyango tam bilete ne kadar ödül veriyor? Büyük ödül kaç milyon TL? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 MİLLİ PİYANGO TAM BİLETE NE KADAR ÖDÜL VERİYOR?

          2024 Milli Piyango büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet alan vatandaşlardan yalnızca biri doğru rakamları bildiği takdirde 400 milyon TL alacak.

          Tam bir Milli Piyango bileti 400 TL'ye satılıyor.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

          3 rakamı 3 kez çıktı

          2 rakamı 10 kez çıktı

          1 rakamı 9 kez çıktı

          7 rakamı 9 kez çıktı

          4 rakamı 7 kez çıktı

          5 rakamı 7 kez çıktı

          6 rakamı 7 kez çıktı

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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