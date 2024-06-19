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        Haberler Bilgi 2024 MEB öğretmen semineri ne zaman yapılacak? Öğretmen semineri yerleri belli oldu mu?

        2024 MEB öğretmen semineri ne zaman yapılacak? Öğretmen semineri yerleri belli oldu mu?

        Okullar 14 Haziran Cuma günü kapandı ve yaz tatili süreci başladı. Bu süreçte öğretmenler, mesleki çalışmalar için seminer yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. Peki, öğretmenlerin seminer yerleri belirlendi mi? Seminerler yüz yüze mi yapılacak ve ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı öğretmen seminerleri takvimi hakkında tüm detaylar belli oldu. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:57
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        • 1

          Okulların 14 Haziran Cuma günü kapanmasıyla yaz tatili dönemi başladı. Bu dönemde öğretmenler, mesleki gelişim çalışmaları için seminer yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Öğretmenlerin seminer yerleri açıklandı mı? Seminerler yüz yüze mi olacak ve hangi tarihlerde düzenlenecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı öğretmen seminerleri takvimiyle ilgili tüm bilgiler açıklandı. İşte detaylar...

        • 2

          SEMİNER SÜRECİNDE NELER YAPILACAK?

          Beş günlük mesleki gelişim programı çerçevesinde; iki gün boyunca ortak metinlerin detaylı incelenmesi, iki gün boyunca müfredatı yenilenen derslerin öğretmenlerinin zümreler halinde program incelemeleri ve bir gün boyunca kurul komisyonlarının çalışmaları yapılacak.

        • 3

          Öğretmenler, gerçekleştirdikleri incelemelere ilişkin raporlarını "veri.meb.gov.tr" adresi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na iletecekler.

        • 4

          ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

          Eğer idari tatil olmasaydı, 20-21 Haziran tarihleri de çalışma takvimine dahil edilecekti. İdari tatil sebebiyle 2024 yılı öğretmen seminerleri, 24-28 Haziran tarihleri arasında beş gün boyunca gerçekleştirilecek.

        • 5

          ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ?

          2024 yılı öğretmen seminerleri yüz yüze yapılacak.

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