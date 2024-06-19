2024 MEB öğretmen semineri ne zaman yapılacak? Öğretmen semineri yerleri belli oldu mu?

Okulların 14 Haziran Cuma günü kapanmasıyla yaz tatili dönemi başladı. Bu dönemde öğretmenler, mesleki gelişim çalışmaları için seminer yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Öğretmenlerin seminer yerleri açıklandı mı? Seminerler yüz yüze mi olacak ve hangi tarihlerde düzenlenecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı öğretmen seminerleri takvimiyle ilgili tüm bilgiler açıklandı. İşte detaylar...