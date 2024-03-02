2024 Mart evde bakım maaşı sorgulama: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Mart ayının gelişiyle birlikte, evde bakım maaşının hesaba yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Evde bakım maaşı bilindiği gibi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen kişilere yapılan ödemelerdir. Genel olarak 15'i ile 31'i arasında yatan evde bakım maaşı işlemi e-Devlet ve SMS yoluyla sorgulanabilmektedir. İşte 2024 Mart ayı evde bakım aylığı sorgulama ekranı...
- 1
Evde bakım aylığı mart ayı ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Ocak memur zammının ardından, sosyal yardım ödemeleri arasında yer alan; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi ödemelere zam geldi. Evde bakım yardımı alabilmek için 3 şart bulunmaktadır. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu, evde bakım aylığı ne zaman yatacak?" İşte evde bakım maaşı ödeme tarihleri...
- 2
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
- 3
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
-
- 4
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
- 5
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
- 6
2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.
-
- 7
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatıyor.
Evde bakım aylığının mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mart itibarıyla yatırılması bekleniyor.