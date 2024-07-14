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        Haberler Bilgi 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS sonuç ilan tarihi!

        2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS sonuç ilan tarihi!

        Binlerce adayın aylar süren geri sayımı bugün sona erdi. KPSS sınavı bugün gerçekleşiyor. Adaylar sınavın ardından gözleri ÖSYM'nin sonuçları açıklamasına çevirecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre KPSS sonuç ilan tarihi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 07:26 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:26
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        • 1

          2024 KPSS sonuçları, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ÖSYM'nin takvimine göre, sonuçların ilan tarihi yaklaştıkça heyecan da artıyor. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ileriye dönük planlarını netleştirecek. İşte KPSS sonuç tarihine ilişkin detaylar...

        • 2

          KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Aylar süren bekleyişin ardından sınava giren adaylar gözü sonuç tarihine çevirmiş durumda. ÖSYM takvimi ise sonuçlar için 23 Ağustos'u işaret ediyor.

        • 3

          2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

          KPSS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

          ÖSYM'nin yayınladığı KPSS klavuzunda sınavın değerlendirmesinde dikkat edilecek unsurlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı. ÖSYM klavuzunda yer alan bilgiler ise şu şekilde:

          Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        • 5

          Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        • 6

          SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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