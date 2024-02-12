2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik ödeneği alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplanıyor. Ayrıca işsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Yeni asgari ücretle beraber işsizlik ödeneğinde taban tutar 7 bin 940, tavan tutar 15 bin 880 TL oldu.