KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

EYT olarak bir ayrım yapmadan ikramiyeler tüm emeklilerimizi kapsayan bir durum. İkramiyeler 16 milyon emekliyi ilgilendiren bir durum. Burada SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, dul yetim aylığı alanlar dosya bazında hissesi oranında, SGK’dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK’dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de kapsadığını belirtmek isterim.