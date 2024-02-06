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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BAYRAM İKRAMİYESİNDE 2 FORMÜL! 2024 emekli bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, emekli bayram ikramiyesine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi geçen yıl hatırlanacağı gibi 1100 TL'den 2 bin liraya yükseltilmişti. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 20:32 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:32
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        • 1

          Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 2 bin liradan toplamda 4 bin TL milyonlarca SSK ve Bağkurlunun hesabına yatmıştı. Peki, "2024 emekli bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2024 emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi sorusunun yanıtı...

        • 2

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

          Emekli bayram ikramiyeleri 2018 yılı itibariyle ödenmeye başlandı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere 2 bin liradan toplamda 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmektedir.

        • 3

          2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

          Emekli bayram ikramiyesi zammı için Meclis düzenlemesi yapılması gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

        • 4

          BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN MASADA 2 FORMÜL!

          Emekli bayram ikramiyesinde masada 2 formül bulunuyor.

          Birinci formül: Emeklilere refah payı dahil yüzde 49,25 oranında artış yapmak.

          Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecek.

        • 5

          İkinci formül: Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamı var.

          Buna göre de ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması ve iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek.

        • 6

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

          Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin 1-7 Nisan tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

          - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara Bayramdan 7 gün önce,

          - Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara Bayramdan 6 gün önce,

          - Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 5 gün önce.

        • 7

          Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

          -Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 4 gün önce,

          -Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 3 gün önce.

        • 8

          KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

          EYT olarak bir ayrım yapmadan ikramiyeler tüm emeklilerimizi kapsayan bir durum. İkramiyeler 16 milyon emekliyi ilgilendiren bir durum. Burada SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, dul yetim aylığı alanlar dosya bazında hissesi oranında, SGK’dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK’dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de kapsadığını belirtmek isterim.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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