2024'e konser vererek giren Simge Sağın yeni yıldan aşk diledi
Pop şarkıcı Simge Sağın, Çeşme'de bir otelde verdiği konserle 2024'ü karşıladı. Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Sağın, yeni yıldan aşk diledi
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2024'TEN AŞK DİLEDİ
2024'e şarkılarıyla giren Simge Sağın, Çeşme'de bir otelde verdiği konserle sahne aldı. Giydiği kırmızı elbiseyle göz kamaştıran Simge Sağın'ın hayranları beğenilerini sosyal medyadan gösterdi.
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından yeniden gündeme gelen Simge Sağın çıkış yakaladı.
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Yeni yıl dileğini "2023'ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024’ten ise artık aşk diliyorum” sözleriyle ifade etti.
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