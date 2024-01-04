Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinin ardından, gözler dul ve yetim aylığına çevrildi. Emekli ve memur maaş zammı oranlarının birlikte, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ödemeler memur ve emekli zamlarının ardından yeniden belirlenecek. Peki, "2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına ne kadar, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 dul ve yetim aylığı...