Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.547,84 %1,83
        DOLAR 29,7478 %-0,08
        EURO 32,6944 %0,42
        ALTIN 1.956,37 %0,12
        FAİZ 41,11 %0,74
        GÜMÜŞ GRAM 22,01 %-0,18
        BITCOIN 43.890,00 %2,22
        GBP/TRY 37,8725 %0,31
        EUR/USD 1,0956 %0,32
        BRENT 76,69 %-1,99
        ÇEYREK ALTIN 3.198,66 %0,12
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına ne kadar, yüzde kaç zam geldi? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına ne kadar zam geldi?

        TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu kapsamda emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Dul ve yetim aylığı, bilindiği gibi vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda %50 oranında yatırılmaktadır. İşte 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinin ardından, gözler dul ve yetim aylığına çevrildi. Emekli ve memur maaş zammı oranlarının birlikte, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ödemeler memur ve emekli zamlarının ardından yeniden belirlenecek. Peki, "2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına ne kadar, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 dul ve yetim aylığı...

        • 2

          2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

          Dul ve yetim aylıkları emekli zammına göre değişiyor. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık yüze 2,93 artış gösterirken, yıllıkta ise yüzde 64.77 oldu.

        • 3

          Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam yapılacak. Buna göre en düşük memur maaşı 32.960 lira oldu.

        • 4

          En düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi. Yetim aylığı alanların maaşı en düşük 1875 lira.

        • 5

          Yeni dul ve yetim aylığı henüz belli olmadı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Habertürk Anasayfa