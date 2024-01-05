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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç para oldu? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç zam gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç zam geldi?

        TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu kapsamda emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Dul ve yetim aylığı, bilindiği gibi vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda %50 oranında yatırılmaktadır. İşte 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 18:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:37
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        • 1

          Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinin ardından, gözler dul ve yetim aylığına çevrildi. Emekli ve memur maaş zammı oranlarının birlikte, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ödemeler memur ve emekli zamlarının ardından yeniden belirlenecek. Peki, "2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına ne kadar, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 dul ve yetim aylığı...

        • 2

          2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

          Dul ve yetim aylıkları emekli zammına göre değişiyor. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık yüze 2,93 artış gösterirken, yıllıkta ise yüzde 64.77 oldu.

        • 3

          Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam yapılacak. Buna göre en düşük memur maaşı 32.960 lira oldu.

        • 4

          En düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi. Yetim aylığı alanların maaşı en düşük 1875 lira.

        • 5

          Yeni dul ve yetim aylığı henüz belli olmadı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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