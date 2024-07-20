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        Haberler Bilgi Gündem 2024 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2024 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar için DGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte 2024 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:14
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        • 1

          DGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS, sayısal ve sözel olmak üzere 100 sorudan oluşmaktadır. 30 Haziran tarihinde sınava katılım gösteren adaylar, DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...

        • 2

          DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

        • 3

          DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

          DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.

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