DGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS, sayısal ve sözel olmak üzere 100 sorudan oluşmaktadır. 30 Haziran tarihinde sınava katılım gösteren adaylar, DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...