Gözler ÖSYM'ye döndü: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 Haziran günü binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen DGS sınavı sonrasında gözler ÖSYM'ye döndü. Eğitimini dört yıllık lisans olarak tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...
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İki yıllık ön lisans eğitimini, 4 yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran günü Dikey Geçiş Sınavına girdi. Şimdi binlerce öğrenci, sınav sonuçları için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak İşte, detaylar...
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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
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DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.