Gözler ÖSYM'ye döndü! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ü30 Haziran günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen DGS sınavından sonra gözler heyecanla ÖSYM'ye çevrildi. İki yıllık ön lisans eğitimini, 4 yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. DGS sonuçları 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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Bu sene Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran'da yapıldı. Binlerce öğrenci, eğitim seviyesini lisans derecesine taşımak için birbirleriyle rekabet etti. Şimdi ise gözler heyecanla DGS sonuçlarına döndü. Sonuçlar açıklandığında da öğrencileri tercih dönemi bekliyor olacak. Pejki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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2024 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber gözler sonuçlara çevrildi.
Ancak 2024 DGS sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor.
Sonuçların Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında detaylar haberimizde yer alacaktır.
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DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.
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DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.
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