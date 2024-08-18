2024 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber gözler sonuçlara çevrildi.

Ancak 2024 DGS sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor.

Sonuçların Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında detaylar haberimizde yer alacaktır.