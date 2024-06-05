DGS başvuları 10-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan lisans adayları, DGS tarihini araştırmaya başladı. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan Dikey Geçiş Sınavı, 2 oturumda uygulanmaktadır. Peki, "2024 DGS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı, nasıl, nereden alınır? DGS ne zaman?" İşte DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...