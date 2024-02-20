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        Haberler Gündem 2024 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir?

        2024 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili'nin anlam ve önemi

        Regaip ve Miraç Kandili'nin ardından, Berat Kandili için bekleyiş başladı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece, Berat Kandili gecesi olarak idrak edilmektedir. Berat Kandili İslam inancında Kur'an'ın dünyaya toptan indirildiği gece olarak kabul görmektedir. Berat Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. İşte 2024 Berat Kandili anlam ve önemi...

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        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 00:35 Güncelleme: 20.02.2024 - 00:35
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        • 1

          Üç aylar Recep ayı ile başlarken, Berat Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in dünyaya toptan indirildiği gecedir. Yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili'ni ibadetle geçirmenin pek çok sevabı olduğuna inanılır. Peki, "2024 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir?" İşte 2024 Berat Kandili tarihi...

        • 2

          2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

          Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

        • 3

          BERAT KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

          Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

        • 4

          DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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