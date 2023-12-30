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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 Bedelli askerlik ücret zammı ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Bedelli askerlik ücreti zammı ne kadar olacak?

        Ocak zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli askerlik fiyatı, memur maaşına yapılan son zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 00:06 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:06
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        • 1

          Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile beraber değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanıyor.

          Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. Peki, 2024 güncel bedelli askerlik zammı ne kadar?

        • 2

          GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

          2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkarıldı.

        • 3

          2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi.

          2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirlenecek.

          Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayımlanacak.

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

          Bedelli askerlik yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olacağı öngörülüyor.

          Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik tutarı 171.291 liraya ulaşabilir.

          Yüzde 50 artış yaşanması halinde toplam ödeme tutarı 183.526 TL olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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