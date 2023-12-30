Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile beraber değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanıyor.

Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. Peki, 2024 güncel bedelli askerlik zammı ne kadar?