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        Haberler Bilgi Gündem 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF cevap anahtarı yayımlandı mı?

        2024 ATA AÖF final sonuçları: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları 1-2 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Belirtilen tarihlerde sınava katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Final sınavı sonuçlarına ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişim sağlanabilecek. İşte 2024 ATA AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 18:22 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:22
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        • 1

          ATA AÖF sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. ATA AÖF finalleri 1-2 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulanmaktadır. Sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, ATA AÖF final soru ve cevap anahtarlarına OYS üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "2024 ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF cevap anahtarı yayımlandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          ATA AÖF SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          ATA AÖF final soruları ve cevap anahtarı, sınavların sona ermesinin ardından erişime sunulması bekleniyor. ATA AÖF final soru ve cevapları OYS üzerinden yayımlanacak.

          ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ATA AÖF final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanıyor.

          ATA AÖF finallerinin sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde yani 16 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişime sunulacak.

        • 4

          ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

          Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

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