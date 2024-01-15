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        Haberler Gündem 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF cevap anahtarı yayımlandı mı?

        2024 ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları 13 - 14 Ocak tarihlerinde 3 oturum şeklinde yüz yüze olarak uygulandı. Belirtilen tarihler arasında finallere katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF sınavı sonuçları ve soru cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Hatırlanacağı gibi vizeler 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. İşte ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 20:31 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:31
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        • 1

          ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile finallerin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi ilk oturum 13 Ocak saat 09:30 itibarıyla başlarken ikinci oturum saat 14:00'te, son oturum ise 14 Ocak saat 09:30'da 3 oturum şeklinde uygulanmıştı. Peki, "2024 ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF cevap anahtarı yayımlandı mı?" İşte ATA AÖF sınav soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih...

        • 2

          ATA AÖF FİNAL SINAVLARI 13-14 OCAK'TA TAMAMLANDI!

          Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 13 - 14 Ocak tarihlerinde üç oturumda uygulandı. Oturumlar sırayla 09:30 - 14:00 - 09:30 saatlerinde yapıldı.

        • 3

          ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

          Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat

          Bahar dönemi:

          Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat

          Vize: 27 - 28 Nisan

          Final: 1 - 2 Hairan

          Bütünleme: 27 - 28 Temmuz

          Üç ders sınavı: 24 Ağustos

        • 4

          ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu "Sevgili öğrencilerimiz; hükümlü öğrencilerin sınavları salı günü itibariyle tamamlanacaktır. Bu bakımdan sınav soru ve cevapları Salı günü açılacaktır. Sınav sonuçları cevap kağıtları elimize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede sizlere ilan edilecektir. " açıklaması yaptı.

          ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş ve sonuçları 9 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda final sınav sonuçlarının da aynı sürede ilan edilmesi bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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