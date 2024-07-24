AÖF yaz okulu sınav tarihleri için geri sayım başladı. AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulur ve sınav süresi 30 dakikadır. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınavlar nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?" İşte Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihlerine ilişkin tüm detaylar...