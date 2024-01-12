Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final tarihlerini duyurdu. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Bu kapsamda öğrenciler, AÖF final sınavlarının yapılacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...