Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Diyanet il il imsakiye takvimini paylaşmasının ardından, Aksaray sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri netlik kazanmış oldu. Peki, "Aksaray sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?" İşte 2024 Aksaray İmsakiye takvimi...