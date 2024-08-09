Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2024 Ağustos halka arz takvimi: Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanımı

        2024 Ağustos halka arz takvimi: Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor

        Ağustos halka arz takvimi kapsamında Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor. İki farklı büyüklükteki firmanın detayları yavaş yavaş netleşirken; Bahadır Kimya'nın sonuçları da açıklandı. İşte, yatırımcılar için 2024 Ağustos halka arz takvimi ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SPK iki firmanın daha halka arzına onay verdi; Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor. İki firmanın birçok detayı netleşirken, Bahadır Kimya'nın halka arz sonuçları açıklandı. İşte, 2024 Ağustos halka arz takvimi ile Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri hisse fiyatı, lot miktarı ve tüm detaylar...

        • 2

          KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.

        • 3

          KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI

          Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak ancak firmanın olası lot miktarı henüz belli olmadı.

        • 4

          KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI

          Yüzde 40 İşletme sermayesi,

          Yüzde 35 Yeni tesis yatırımı,

          Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,

          Yüzde 7.5 Makine yatırım finansmanı,

          Yüzde 2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi.

        • 5

          KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan firmanın henüz talep toplama ve borsada işlem görme tarihi açıklanmadı. Öte yandan, Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak.

        • 6

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

        • 7

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ LOT MİKTARI

          Firma halka arzında toplamda 10 milyon lot dağıtacak ancak henüz olası lot miktarları açıklanmadı.

        • 8

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

          Yüzde 85 işletme sermayesi,

          Yüzde 15 güneş enerjisi santrali (GES) Kurulumu işletmesi.

        • 9

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          Gündoğdu Gıda'nın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılabileceği firmanın ne zaman talep toplayacağı ve borsada ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı.

        • 10

          BAHADIR KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Bahadır Kimya, 16 milyon lot dağıtmak için 5-6-7 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Halka arz sonuçlarına göre, kişi başı 1122 TL değerinde 22 lot düştü. Fima 13 Ağustos'ta BIST'te işlem görmeye başlayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa