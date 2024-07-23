Yargı organlarının yaz aylarında faaliyetlerine ara verdiği dönem olarak ifade edilen adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Bu süre içerisinde sadece acil davalara bakılacak ve esas kararlar alınmayacak. Bir sonraki yargı yılına kadar yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayanabilecek. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor?