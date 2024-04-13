AÖL 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze olarak üç oturum şeklinde uygulandı. Peki, "AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...