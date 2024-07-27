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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak gözlemciler belli oldu - Futbol Haberleri

        2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak gözlemciler belli oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak gözlemcileri açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 18:12 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:12
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        Süper Lig'de görev yapacak gözlemciler belli oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak gözlemcileri açıkladı.

        TFF’nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Süper Lig'de 20 gözlemcinin görev yapacağı ifade edildi.

        Merkez Hakem Kurulu’nun 2024-2025 sezonunda belirlediği gözlemciler şöyle:

        "Ali Uluyol (Ankara), Cem Papila (Ankara), Murat Ilgaz (Ankara), Aytekin Durmaz (Balıkesir), Hamza Işın (Burdur), Hakan Sivriservi (Eskişehir), Mürvet Sezer (Giresun), Muhittin Boşat (İstanbul), Süleyman Abay (İstanbul), A. Somer Karakaş (İzmir), Erol Ersoy (İzmir), Halis Özkahya (İzmir), Hüseyin Sabancı (İzmir), İsmet Arzuman (İzmir), Mustafa Arslan (İzmir), Taner Gizlenci (İzmir), Tolga Özkalfa (İzmir), İbrahim Aksoy (Manisa), Kadir Tozlu (Mersin) ve Sabit Hacıömeroğlu (Trabzon)."

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