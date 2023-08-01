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        Haberler Gündem 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak?

        2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav için geri sayım başladı. Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alım sınavı tarihini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yapılan açıklama, "2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2023/1. Dönem bekçilik sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 00:33
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        • 1

          Bekçilik sınavı tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. 12 - 22 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla geçmeleri durumunda yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Bekçilik yazılı sınavında adaylara 100 soru için 120 dakika süre verilmektedir. Peki, "2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte bekçilik sınavı tarihi ve sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih...

        • 2

          BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

          2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

          Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

        • 3

          BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?

          Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

        • 4

          BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

        • 5

          BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

        • 6

          BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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