Bekçilik sınavı tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. 12 - 22 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla geçmeleri durumunda yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Bekçilik yazılı sınavında adaylara 100 soru için 120 dakika süre verilmektedir. Peki, "2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte bekçilik sınavı tarihi ve sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih...