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        2023 YKS taban puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite kontenjanları ile başarı sıralaması ne zaman açıklanacak?

        17-18 Haziran tarihinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumları ile YKS sınavı 20 Temmuz itibari ile açıklanacak. Sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasıyla beraber adaylar tercih işlemlerini yapacak. Tercih yapacak adaylar, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanı, kontenjan ile başarı sıralamasına göre puanlarını değerlendirecek. Peki, 2023 YKS taban puanları belli oldu mu ve ön lisans, lisans tavan, taban puanları ne zaman açıklanacak?

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 01:06
        • 1

          YKS taban ve tavan puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 20 Temmuz itibari ile açıklanacak YKS sınavının ardından adaylar 2 veya 4 yıllık üniversitelerin taban puanı, kontenjanı ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak. İşte 2023 YKS taban puanları...

        • 2

          YKS SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK

          Üniversiteye girmek isteyen adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinden e-Devlet uzantısı ile T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

           

        • 3

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          2023 YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bellil değil. Ancak sınavın 20 Temmuz itibari ile açıklanmasından sonra tercihlerin başlaması bekleniyor. 

          ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?

          YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

           

        • 4

          2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

          2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

          YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

          YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

           

        • 5

          2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

          2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

          ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

          4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

          2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

           

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