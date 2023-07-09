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YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını öğrenciler dört gözle bekliyor. 17 ve 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilen YKS sınavının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınav sonuçlarının belli olmasının hemen ardından öğrenciler YKS puanlarını T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM web sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte, ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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YKS SONUÇLARI BU AY AÇIKLANACAK MI VE NE ZAMAN BELLİ OLACAK? YKS sonuçları ve TYT, AYT, YDT ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.

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SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Sınav sonuçlarını doğru bir şekilde sorgulamak isteyen adaylar T.C. Kimilk numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden aday işlemleri bölümünfen sonuçlarını öğrenebilr. Aday TYT, AYT VE YDT olmak üzere girdikleri üç sınavında sonucunu görecek.

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