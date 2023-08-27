YKS ek tercihlerinde geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarına göre istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin 1 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından üniversite boş kontenjan listesi ÖSYM'ye bildirilmektedir. Peki, "2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek? YKS ek tercih ücreti ne kadar?" İşte ÖSYM ile YKS ek tercih süreci hakkında tüm detaylar...