2023 YKS ek tercih tarihleri: YKS ek tercih ne zaman başlıyor?
Üniversite kayıt işlemlerinin 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlanmasının ardından gözler 2. ek tercih tarihlerine çevrildi. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar, YKS 2. ek tercihlerin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2. ek tercih kılavuzu ile ek tercih tarihleri, boş kontenjan listesi belli olmuş olacak. İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri...
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YKS ek tercihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından, ilk yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar YKS 2. ek tercihlerin yapılacağı tarihi ve boş kontenjan listesini araştırmaya başladı. Peki, "2023 YKS ek tercih tarihleri: YKS ek tercih ne zaman başlıyor? 2. ek tercih klavuzu yayınlandı mı?" İşte YKS ek tercih tarihleri...
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2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.
Üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasıyla tercihlerin yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor. Tarih netleştiğinde haberimize eklenecektir.
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YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih kılavuzunun eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
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Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.