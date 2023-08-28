YKS ek tercihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. tercihleri 30 Ağustos tarihinde tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. İlk tercihte herhangi bir üniversite yerleşemeyen adayların puanında herhangi bir kesinti olmayacak. Peki, "YKS 2. ek tercihleri başladı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte YKS ek tercihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...